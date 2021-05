Kena Mobile supera la concorrenza: 3 offerte fino a 100GB battono ho. Mobile

L’occasione si nasconde sempre dietro l’angolo anche quando avete bisogno di trovare un nuovo gestore. È proprio questo il caso di Kena Mobile, il provider virtuale che in molti certamente vorrebbero nel momento in cui le offerte avessero un prezzo basso. Ecco il momento giusto: le offerte di Kena non sono mai state così convenienti sia dal punto di vista del prezzo che dal punto di vista dei contenuti offerti.

Oltre alle tre promo, il gestore offre anche un rimborso di 2 euro se presentate un amico seguendo il regolamento sul sito ufficiale.

Kena Mobile e le tre offerte che fanno battere il cuore agli utenti

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: