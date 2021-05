Iliad: due nuove offerte pronte, ecco la Flash 120 insieme alla Giga 80

Come un fulmine a ciel sereno, ovviamente sfruttando il lato positivo della frase, Iliad a scelto di lanciare nuove offerte. Si tratta di soluzioni inedite nel mondo della telefonia mobile, le quali vanno a ricalcare la linea di demarcazione che il colosso a tracciato tra i suoi confini e quelli ormai molto più esigui della concorrenza.

Stiamo parlando di soluzioni che con pochi euro offrono il massimo in termini di contenuti, proprio come Iliad ha abituato fin dal primo giorno. Ricordiamo che tutto è disponibile sul sito ufficiale dove troverete ogni informazione utile al fine di riuscire a sottoscrivere le promo che più desiderate.

Iliad: a sorpresa nascono due offerte strepitose, ecco la Flash 120 e la Giga 80

Tanto clamore si era sviluppato intorno a Iliad per via dell’offerta da 100 giga disponibile sul sito ufficiale. Ad oggi ce ne sono altre due che rubano la scena a quest’ultima, proponendo più contenuti e un prezzo praticamente uguale.

In realtà l’offerta che va a superare la Giga 100 è una, la Flash 120, promo mai vista prima d’ora nel mondo della telefonia mobile. Questa infatti riesce ad includere al suo interno minuti ed SMS illimitati verso tutti i gestori fissi e mobili con 120 giga per navigare su Internet. Il tutto sfruttando il 5G gratuito e compreso nel prezzo finale è di 9,99 € al mese per sempre.

La seconda offerta prende il nome di Giga 80, opportunità da ben 80 giga in 4G ogni mese. Al suo interno ci sono ovviamente anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo finale è di soli 7,99 € al mese per sempre.