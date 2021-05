Google Messaggi sta diventando più intelligente e intuitivo di giorno in giorno ed il suo team di sviluppo sembra avere molto di più in cantiere. Poco dopo che l’app ha iniziato a ricevere un selettore di emoji ridisegnato e nuove categorie di conversazioni, sono emerse prove di un paio di nuove utili funzionalità.

Google Messaggi 8.1.050 é appena stato rilasciato agli utenti tramite il Play Store. Uno smontaggio dell’ultimo aggiornamento ha rivelato nuove stringhe che puntano verso due nuove funzionalità: il supporto per le conversazioni bloccate e la possibilità di aggiungere messaggi alla categoria Speciali.

Google Messaggi: le funzioni non sono ancora disponibili

I ragazzi di XDA Developers sono riusciti a tirare fuori alcuni dettagli da uno smontaggio dell’APK. La prima interessante funzione è il supporto per le conversazioni bloccate in alto. Come suggerisce il nome, ti consentirà di aggiungere fino a tre conversazioni (il numero può cambiare) nella parte superiore dell’elenco per un accesso rapido.

La seconda funzione riguarda i messaggi speciali che ti consentiranno di aggiungere dei segnalibri ai messaggi nelle conversazioni. Questi messaggi saranno accessibili tramite la barra di ricerca e probabilmente tramite una sezione dedicata nel menu. Inoltre, i messaggi speciali avranno anche un badge a forma di stella per un’identificazione più rapida.

Queste funzionalità non sono ancora disponibili e non siamo sicuri di quando verranno visualizzate. Quando lo faranno, Messaggi si avvicinerà alle funzionalità che già offrono le popolari applicazioni di messaggistica chat come WhatsApp e Telegram. Tieni presente che queste funzionalità potrebbero arrivare anche in un futuro aggiornamento.