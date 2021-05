Genshin Impact 1.6 è in arrivo e sta portando con sé un nuovo personaggio a 5 stelle, nuovi mostri e un Archon Quest che suggerisce che potremmo andare a Inazuma, una nuova regione. Il popolare titolo free-to-play continua a migliorare sempre di più man mano che lo sviluppatore miHoYo continua ad aggiungere contenuti.

Midsummer Island Adventure sembra molto divertente. C’è Kaedehara Kazuha, un nuovo personaggio proveniente da Inazuma, che svolge un ruolo centrale nell’imminente Archon Quest che vede il tuo personaggio tentare di viaggiare nella regione precedentemente chiusa. Il nuovo mostro, Maguu Kenki, è un umanoide meccanico che brandisce una lama affilata come un samurai.

Genshin Impact: il nuovo personaggio si chiamerá Kazuha

Genshin Impact è uno dei migliori giochi Android e ciò che lo rende ancora migliore è che è free-to-play. Sebbene abbia microtransazioni e meccanismi di gatcha, non è necessario acquistare nulla se non lo si desidera. Il gioco è stato recentemente rilasciato anche per PS5 con supporto DualSense e grafica migliorata.

Nel prossimo aggiornamento, Klee riceverà una lettera misteriosa da un “Dodo-King”, che minaccia di portarle via Dodoco. Per aiutarli, il viaggiatore salperà su una barca ed esplorerà un arcipelago che si trova su una remota area marina alla ricerca del misterioso “Dodoland”. Durante la ricerca, l’ingegno dei giocatori sarà messo alla prova in una serie di sfide.

Uno di questi include una dura lotta con un nuovo mostro chiamato Maguu Kenki. Il team ha rivelato che questo nuovo avversario può evocare fantasmi, infliggendo danni sia ad Anemo che a Cryo, e può essere abbattuto solo durante un combattimento a distanza ravvicinata.