Le segnalazioni aumentano ogni minuto e sempre più persone si stanno ritrovando magicamente senza più la modalità scura sul social network di Mark Zuckerberg, Facebook.

La notizia riguarda ovviamente l’applicazione Facebook per Android, che da alcuni mesi ha ricevuto un aggiornamento portando l’attesissima modalità scura, o dark mode. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Facebook: è scomparsa la modalità scura

La modalità scura, se attivata, converte le tinte chiare dell’applicazione in scure. Ad esempio lo sfondo da bianco a grigio scuro, così da rendere più confortevole scorrere le bacheche e i post. Solamente qualche giorno fa, pare che ad alcuni utenti del famoso social network questa funzionalità sia scomparsa magicamente, riportando così le tinte chiare e senza possibilità di riattivare la dark mode.

Attualmente Facebook non ha ancora comunicato perché ciò stia accadendo né se si tratti di un problema che verrà risolto. Ecco cosa però potete provare a fare nel frattempo. La procedura è molto semplice e consiste nel cliccare il menu in alto a destra, scorrere fino a Impostazioni e privacy, cliccare quindi Modalità sfondo nero e selezionare Attiva o “Usa le impostazioni di sistema”.

Pare però che a molti questa voce non sia più presente di conseguenza ecco alcuni tentativi che potete effettuare: Chiudere l’applicazione, rimuoverla dalle applicazioni recenti e riaprirla; Fare il logout dall’applicazione e quindi successivamente il login; Riavviare lo smartphone; Disinstallare l’applicazione e reinstallarla. Se nessuno di questi passaggi vi è stato d’aiuto, purtroppo non resta che pazientare la soluzione di Facebook, se arriverà. Nel mentre, potete utilizzare Facebook Lite che invece non sembra avere problemi.