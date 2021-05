I prezzi sono bassi da Expert, finalmente gli utenti hanno la possibilità di accedere ad una lunga serie di proposte speciali, con le quali il risparmio è praticamente garantito per ognuno di noi.

La campagna promozionale, come sempre accade in occasioni di questo tipo, è da ritenersi valida in ogni negozio sul territorio, come anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Nel secondo caso è prevista la spedizione a pagamento presso il domicilio, ricordando comunque la presenza del Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa effettivi (previa approvazione da parte della finanziaria).

Expert: il volantino convince con forti sconti

Gli sconti del volantino Expert sono decisamente convincenti, e possono aiutare a risparmiare molto più del previsto o dello sperato. Il top di gamma coinvolto nella campagna è l’ottimo iPhone 12, uno smartphone da pochissimo lanciato sul mercato, impreziosito da specifiche tecniche di altissimo livello, oggi raggiungibile con un esborso finale che si aggira attorno ai 759 euro.

Nel momento in cui si dovesse scegliere di rientrare nei 400 euro di spesa, allora sarà possibile raggiungere ottimi sconti e risparmi in generale, come Xiaomi Redmi Note 10, Oppo Find X3 Lite, Vivo Y20s, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 10T, Realme 7 e similari.

Ogni singolo prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto è disponibile in versione no brand, di conseguenza gli aggiornamenti verranno tempestivamente rilasciati dal produttore, non sarà necessario attendere l’operatore telefonico.