Il prezzo del bitcoin è calato nuovamente negli ultimi giorni a causa di una flessione a livello di mercato che ha visto crollare il valore delle seguenti criptovalute: Ethereum (ether), Cardano (ada), dogecoin (doge) e tante altre probabilmente meno conosciute.

Una nuova criptovaluta è riuscita a contrastare questa tendenza di alti e bassi aumentando il suo valore del 1.000% in 24 ore. Il mercato delle criptomonete è suddiviso in tante tipologie di valute differenti. Tuttavia, la crescita di una singola criptovaluta influisce in parte anche sull’aumento del valore delle restanti valute digitali. I sorprendenti guadagni rilevati da DubaiCoin dai tempi del lancio hanno portato il governo di Dubai a emettere un avvertimento ufficiale a riguardo, poi diffuso negli Emirati Arabi Uniti. L’avvertimento segnala ai cittadini che potrebbe trattarsi di una truffa.

Il Bitcoin, così come altre criptovalute, sta subendo continui cali del suo valore, ma anche picchi senza paragoni

In seguito all’ultimo calo dei prezzi del Bitcoin i pareri degli analisti sono stati contrastanti. Da una parte il mercato è costantemente oscillante e in bilico, quasi incerto a tal punto da sembrare poco affidabile. Tuttavia, è anche un mercato che inevitabilmente andrà di pari passo con quello tradizionale con il passare del tempo.

Stando alle ultime notizie, l’ultimo giorno della conferenza Consensus 2021 di CoinDesk giovedì ha visto la star della NFL – Tom Brady – discutere dei suoi “occhi laser”. Brady è stato annunciato come ospite a sorpresa alla principale conferenza sulle criptovalute. Dunque, le criptovalute si stanno facendo strada anche tra le ultime tecnologie.