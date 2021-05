CoopVoce a sorpresa regala 30 euro con le tre offerte EVO

Sarebbe difficile oggi esprimere un potenziale superiore a quello visto tramite i tanti gestori virtuali che stanno riuscendo a convincere gli utenti. Esatto, proprio perché in passato nessuno di loro era stato in grado di promuovere le sue offerte come oggi. Di certo ciò che è cambiato sono i contenuti all’interno di queste ultime, i quali sono aumentati nettamente rispetto al passato. Ad esprimere questo concetto nel miglior modo possibile è senza ombra di dubbio CoopVoce, provider molto noto che finalmente avrebbe trovato la strategia giusta. Sono nate tante offerte, le quali si sono date il cambio lungo la strada arrivando ad oggi, periodo nel quale esistono tre offerte incredibili.

Inoltre il gestore permetterà a tutti di avere anche un bonus incredibile: tutti coloro che sottoscriveranno una delle offerte potranno beneficiare di un bonus di 30 € direttamente sul credito residuo extra.

CoopVoce: a sorpresa c’è un bonus per chi sottoscrive le promo EVO ancora disponibili sul sito ufficiale

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS