I nuovi sconti attivati da Coop e Ipercoop, portano a tutti gli effetti i prezzi a livelli quasi mai visti prima, garantendo al consumatore finale un risparmio senza precedenti.

Spendere poco è davvero semplicissimo, per approfittare delle riduzioni applicate, lo ricordiamo, sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, non sarà possibile effettuare l’acquisto tramite il sito ufficiale dell’azienda. Il Tasso Zero, come al solito, è presente al superamento dei 199 euro di spesa, indipendentemente da ciò che acquisterete.

Ecco le nuove offerte Amazon, con tantissimi codici sconto, le trovate sul nostro canale Telegram dedicato.

Coop e Ipercoop: gli sconti sono impressionanti

L’attenzione al dettaglio da parte di Coop e Ipercoop è decisamente ammirevole, infatti gli utenti potranno trovare numerosi prodotti in promozione, tutti però in vendita a meno di 439 euro, in versione no brand.

I migliori sono rappresentati da Samsung Galaxy A72 e Apple iPhone SE 2020, due medi di gamma dalla qualità complessivamente più che adeguata per la fascia di posizionamento. Volendo risparmiare un pochino, l’occhio cade direttamente su Samsung Galaxy A52, Oppo A15, Xiaomi Redmi 9, Motorola Moto 5G, Xiami Redmi Note 10 Pro, Samsung Galaxy A12 o similari.

Approfondendo la conoscenza dell’ottima campagna promozionale di Coop e Ipercoop, notiamo comunque anche la presenza di soluzioni legate a categorie merceologiche differenti, sarà infatti possibile acquistare televisori, notebook o anche elettrodomestici di ultima generazione, godendo d un risparmio difficilmente visto in passato.

Se volete riuscire a scoprire i vari prezzi che l’azienda ha deciso di attivare appositamente per voi, allora potete ricorrere all’apertura del seguente link speciale.