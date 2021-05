I nuovi sconti Comet vi lasceranno letteralmente a bocca aperta, tutti vi possono accedere, senza limitazioni o vincoli particolari, grazie proprio all’ampia disponibilità sul territorio nazionale.

La spesa da Comet è ridotta ai minimi termini per gli utenti che si recheranno in negozio, o decideranno comunque di collegarsi al sito ufficiale dell’azienda. Con questa seconda opzione è prevista anche la spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei soliti 49 euro di spesa (indipendentemente dalla categoria merceologica selezionata).

Comet: ecco le nuove promozioni

Le nuove promozioni raccolte direttamente nel volantino Comet, partono dal top di gamma più richiesto dell’ultimo periodo, quale è il Samsung Galaxy S21+, oggi acquistabile dagli utenti al prezzo standard di 849 euro (per quanto riguarda la variante con 128GB di memoria integrata).

Le alternativa all’interno della campagna promozionale comunque non mancano, vi permetteranno di mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, tutti rientranti nella fascia di prezzo dei 400 euro. In particolare parliamo di Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 9T, Oppo A53s o anche Samsung Galaxy A21s.

Indipendentemente dal prodotto che selezionerete, ricordatevi della garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nella stessa location di acquisto, come anche della versione no brand. I dettagli della campagna promozionale, con le informazioni in merito agli sconti applicati su televisori o elettrodomestici, sono raccolti perfettamente nelle pagine che abbiamo deciso di integrare come galleria fotografica nell’articolo stesso.