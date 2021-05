Il nuovo volantino carrefour spaventa MediaWorld portando gli sconti su un livello più alto, grazie anche alla presenza di una interessante promozione, pensata appositamente per invogliare gli utenti all’acquisto.

Come al solito, la campagna promozionale risulta essere disponibile solamente nei punti vendita fisici, ricordiamo infatti non essere possibile completare gli acquisti, almeno al medesimo prezzo, direttamente sul sito ufficiale. Tutti i prodotti sono commercializzati nella variante no brand, con garanzia di 24 mesi da esercitare sempre nella medesima location di acquisto.

La promozione interessante del volantino carrefour riguarda la possibilità di ricevere la NOW Smart Stick a titolo completamente gratuito, con incluso 1 mese di Sport, nel momento in cui si deciderà di acquistare uno dei modelli di televisori inclusi nella campagna (il valore commerciale dell’omaggio si aggira attorno ai 29 euro).

Carrefour: il volantino vi farà impazzire

Il volantino Carrefour vi farà letteralmente impazzire, sopratutto se state cercando uno smartphone rientrante nella fascia di prezzo dei 400 euro. In questo caso, infatti, troverete assolutamente pane per i vostri denti, potendo acquistare Motorola Moto G30, Alcatel 1SE, Xiaomi Redmi 9At, Samsung Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 10 Pro o anche Xiaomi Redmi Note 9.

La qualità dei prodotti scontati non è elevatissima, tuttavia gli sconti applicati sono ugualmente interessanti ed intriganti per la maggior parte di noi. Il volantino carrefour lo potete scoprire direttamente nell’articolo, aprendo le pagine che abbiamo inserito come galleria fotografica (ricordando le varie limitazioni discusse in precedenza).