I nuovi prezzi attivati da Bennet promettono la possibilità di risparmiare il più possibile, anche sull’acquisto di prodotti particolarmente costosi, quali possono essere ad esempio gli smartphone Apple di ultima generazione.

Onde evitare incomprensioni, tutti i prezzi elencati nell’articolo sono da ritenersi validi esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale. I prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale dovrà esser esercitata nelle medesime location d’acquisto, e sono disponibili in versione no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati direttamente dai produttori stessi.

Bennet: tutte le migliori offerte

Come anticipato, l’attenzione di Bennet pare essersi soffermata sui prodotti con sistema operativo iOS, infatti risulta essere possibile pensare di acquistare il buon vecchio iPhone 11, pagandolo solamente 549 euro, come anche il più recente (e piccolo), iPhone 12 Mini, il cui prezzo in questo caso si aggirerà attorno ai 749 euro.

Nell’eventualità in cui si fosse maggiormente interessati ai dispositivi con sistema operativo Android, ricordiamo comunque essere presenti modelli economici, in vendita a meno di 219 euro, tra i quali è possibile comunque trovare Samsung Galaxy A02s, Galaxy A51, Xiaomi Redmi Note 9S o similari, tutti in vendita a meno di 219 euro.

Se volete conoscere da vicino l’ottimo volantino Bennet, allora dovete pensare di aprire il prima possibile le pagine che abbiamo integrato nell’articolo. Troverete alcuni sconti interessanti applicati sui televisori o sui piccoli elettrodomestici, sempre commercializzati con garanzia di 24 mesi (e con le limitazioni descritte in precedenza).