Le offerte del pacchetto WindTre Go continuano ad essere riservate ai nuovi clienti che, al momento dell’acquisto della nuova SIM WindTre, richiedono il trasferimento del numero dal precedente operatore. Soltanto effettuando la portabilità si ha infatti la possibilità di richiederne l’attivazione.

A ricevere le opzioni più convenienti, anche questo mese, sono gli utenti provenienti da Iliad e MVNO, i quali a soli 7,99 euro al mese, hanno la possibilità di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

WindTre Go: le offerte per chi effettua la portabilità del numero!

Le soglie di minuti, SMS e Giga per la navigazione previste dalle offerte WindTre Go sono identiche. Ogni tariffa propone gli stessi contenuti ma, in base al gestore di provenienza, cambia il costo di rinnovo da affrontare mensilmente.

La tariffa più economica è la WindTre Go Star + Digital Limited Edition che, come già anticipato, prevede una spesa mensile di 7,99 euro al mese ed è rivolta ai clienti dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

La WindTre GO 50 Special Digital, invece, pur garantendo gli stessi contenuti, richiede una spesa di 9,99 euro al mese ed è rivolta ai clienti proveniente da: Kena Mobile, Lyca Mobile e Nova.

I nuovi clienti WindTre provenienti da gestori differenti possono conoscere l’offerta loro dedicata accedendo al sito ufficiale dell’operatore. L’attivazione potrà essere effettuata online qualunque sia l’offerta operator attacca richiesta!