WhatsApp: le tre funzionalità che non conoscete e che sono nascoste

Esistono più funzionalità all’interno di WhatsApp, applicazione che durante gli ultimi giorni sta subendo dei cambiamenti. Tutti avranno infatti notato il nuovo aggiornamento che ha comportato una modifica per tutte le note audio che di certo gli utenti amano tantissimo.

Ogni messaggio vocale potrà vedere la sua velocità raddoppiata, proprio per evitare le note chilometriche che spesso portavano via parecchio tempo. In questo caso sarà possibile dimezzare la durata dei contenuti vocali, riuscendo così a rendere meno invasive le celebri note. Nel frattempo c’è da dire che le funzioni di WhatsApp sono già tantissime, anche se qualcuna si nasconderebbe direttamente al di fuori dell’applicazione. Stiamo parlando di opportunità appartenenti ad applicazioni di terze parti che risultano oggi gratuite e legali al 100%.

WhatsApp: queste tre funzionalità sono nascoste in tre app di terze parti

La prima delle funzionalità che molti utenti non conoscono è quella che permette di recuperare i messaggi eliminati di proposito. Basterà scaricare WAMR, applicazione in grado di catturare le notifiche e il relativo contenuto in modo da permettere di recuperarlo in qualsiasi momento.

La seconda applicazione che tutti dovrebbero avere è Unseen, la soluzione perfetta per passare sottotraccia. Potrete leggere tutti i messaggi in arrivo direttamente a prendo questa piattaforma, senza passare per WhatsApp. Così non risulterete online e non aggiornerete il vostro ultimo accesso.

L’ultima applicazione degna di nota è poi Whats Tracker, la quale permetterà a tutti di poter spiare una o più persone. Potrete selezionare uno o più contatti dalla vostra lista da monitorare e sapere con tanto di notifica istantanea quando entrano o escono da WhatsApp.