WhatsApp non cade mai di moda nonostante le avversità proposte al grande pubblico dopo l’entrata in vigore della nuova privacy policy attuata a partire dallo scorso 15 Maggio 2021. Ebbene gli utenti più curiosi e smaliziati hanno un cruccio difficile da estirpare: “Come posso recuperare un messaggio cancellato da un amico?“. La risposta a questa domanda ha una soluzione che giunge per mezzo di un’app gratuita che tutti quanti possono usare senza sforzi sui dispositivi Android. Scopriamo insieme cosa è in grado di fare.

Come recuperare messaggi WhatsApp eliminati

I messaggi all’interno di chat e gruppi potrebbero perdersi per sempre lasciando dietro di sé la fatidica scritta “Questo messaggio è stato eliminato”. A causa delle restrizioni sulla riservatezza imposte dalla crittografia non vi sarebbe modo di recuperarli. Ma i deledeted messages si possono ripristinare inserendoli in un’apposito contenitore esterno creato da WAMR, l’applicazione di cui ci serviremo.

Il funzionamento di questa collaudata piattaforma passa per la lettura delle notifiche. Intercetta, infatti, i contenuti inviati. Riesce a recuperare testi, foto, audio, video e note vocali con semplicità interponendosi tra noi e l’applicazione ufficiale di messaggistica. Fornendo i permessi di lettura delle notifiche, di fatto, crea un database popolato con i contenuti trasmessi ma non ricevuti.

Oltretutto si tratta di un’applicazione polivalente nel senso che si applica tanto a WhatsApp per Android tanto ad Instagram, Messenger di Facebook, Skype ed a tutta un’altra serie di piattaforme famose utilizzate per la comunicazione privata ed il social networking. Un altro punto di forza consiste nella possibilità di poter salvare le storie WhatsApp grazie ad un apposito pulsante di download. Tutto in forma strettamente gratuita, senza vincoli o perdite di tempo.