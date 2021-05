Vodafone lancia ancora una volta il suo bonus internet per le principali tariffe legate alla Fibra ottica e all’acquisto di un tablet. Gli abbonati del gestore inglese potranno quindi ricevere un ricco sconto dal valore di 500 euro, da utilizzare per una tariffa a costi da record.

Le offerte per la Fibra Ottica di Vodafone con questa agevolazione possono essere riscattate dagli abbonati che presentano una certificazione ISEE e al tempo stesso un situazione reddituale pari a inferiore alla soglia di 20mila euro.

Vodafone, il bonus da 500 euro per internet e tablet

Anche il gruppo commerciale di Vodafone ha pensato ad una divisione del bonus internet in due parti: una prima tranche sarà del valore di 240 euro e riguarda uno sconto netto sulle offerte della Fibra ottica. Disponibile poi una seconda parte del bonus: in questo caso il bonus sarà di 260 euro e sarà valido come riduzione netta sul prezzo di un tablet

L’offerta di Vodafone per il famoso bonus internet resta la Unlimited Plus. I clienti, con sconto già attivo, pagheranno un costo di 19,90 euro ogni trenta giorni. Per quanto concerne i consumi, gli abbonati avranno chiamate senza limiti e connessione internet illimitata con rete Fibra ottica.

L’altra grande sorpresa di Vodafone, come previsto, è quella del tablet. In controtendenza rispetto ad altri gestore, Vodafone prevede uno sconto di 260 euro da utilizzare liberamente per qualsiasi tablet disponibile a listino. La scelta sarà a carico del singolo cliente: in caso di costo maggiore a 260 euro si chiederà l’aggiunta di una differenza.