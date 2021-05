Pare che Twitter e Facebook rischiano di essere bannati in India a causa di una serie di normative entrate in vigore recentemente.

A partire da febbraio le due società avevano tre mesi per conformarsi alla nuove direttive – entrate in vigore il 26 maggio. Inoltre, erano state avvertite che la mancata osservanza avrebbe potuto far perdere loro il diritto sui contenuti presenti sulle loro piattaforme. Finora nessuna società tra Twitter, Facebook e persino Instagram ha rispettato le nuove regole. Il governo indiano sostiene che le linee guida rendono le piattaforme più affidabili e responsabili e non limitate come si potrebbe pensare.

Le linee guida richiedono anche ai social media di nominare una persona per il coordinamento 24 ore su 24 con le forze dell’ordine e un addetto ai reclami interno. Le società hanno sollevato preoccupazioni a riguardo, poiché queste direttive violano la privacy degli utenti. “Il governo non vorrebbe dare alle piattaforme un motivo per andare in tribunale. Queste normative sono talmente incostituzionali che non vogliono rischiare scene imbarazzanti in tribunale”. Nel frattempo, The Hindu ha riferito che un portavoce di Facebook martedì ha dichiarato che intendono “rispettare tutte le disposizioni”.

Anche WhatsApp ha definito incostituzionali le nuove linee guida, non solo perché violano la privacy degli utenti ma anche perché sono in contrasto con la crittografia end-to-end. Il governo non ha discusso apertamente di vietare tali piattaforme, ma le voci su questo punto hanno preso piede pochi giorni fa quando membri dell’unità d’élite della polizia di Delhi hanno visitato gli uffici di Twitter per notificare un avviso, inizialmente segnalato come un raid.

La visita della polizia è avvenuta dopo che la piattaforma aveva segnalato alcuni tweet del partito al governo BJP come contenenti “media manipolati” ed è stata descritta dai partiti dell’opposizione come un tentativo del governo di intimidire Twitter.