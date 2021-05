Manca sempre meno alle prossime Olimpiadi di Tokyo, che avrebbero dovuto svolgersi lo scorso anno, e la cerimonia di apertura è fissata per il 23 luglio di quest’anno.

Per celebrare questo evento, SEGA ha annunciato che il videogioco ufficiale, Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game, arriverà su PC e console il 22 giugno. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Tokyo 2021: il videogame ufficiale arriverà il prossimo 22 giugno 2021

Il titolo consente ai giocatori di cimentarsi in 18 discipline come 100m, 4x100m staffetta, 110m ostacoli, lancio del martello e tante altre, che potranno essere affrontate in singolo o in multiplayer fino ad 8 giocatori. È poi disponibile un Avatar Creator, che consente di modificare l’atleta con oltre 100 diverse opzioni per il guardaroba.

Ian Curran, Presidente e COO di SEGA of America, ha affermato: “I Giochi Olimpici sono un simbolo di condivisione, sportività e competizione per atleti e fan di tutto il mondo. Tokyo 2020 canalizza questo spirito positivo in un’esperienza divertente in stile arcade per far giocare amici e parenti insieme mentre aspettiamo con impazienza l’inizio dei Giochi Olimpici di quest’estate“.

Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game sarà lanciato in tutto il mondo il 22 giugno 2021 per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, STEAM e Google Stadia. Non ci resta quindi che attendere poco meno di un mese per poterlo provare con i nostri occhi.