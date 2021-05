Siete stanchi delle solite app per incontri o di quelle che promettono nuove amicizie, ma alla fine non valgono nulla? Diversi utenti non lo sanno, ma Telegram ha una funzione in pieno stile Tinder. Ecco come utilizzare questa app per conoscere nuove persone completamente gratis e senza abbonamenti.

Telegram e la funzione per fare nuovi amici

Pochi lo sanno, ma Telegram al suo interno ha una funzione che non ha nulla da invidiare alle più recenti app di dating. L’aggiornamento risale a un anno fa circa e permette, attivando la geolocalizzazione, di visualizzare i contatti vicini che sono disponibili a fare quattro chiacchiere per conoscere utenti nuovi.

Non necessariamente questa opzione può servire per incontrare l’anima gemella. Magari, proprio grazie a Telegram, si scopre che a pochi passi c’è qualcuno che ha in comune le stesse passioni.

Come trovare nuovi amici

Per trovare nuovi amici su Telegram è molto semplice e veloce. Tuttavia, rispetto ad altre più specifiche per questo scopo, trattandosi di un’app di messaggistica, richiede un approccio più diretto.

Per visualizzare quali sono i contatti vicini, disponibili a fare quattro chiacchiere sull’app di Telegram, è molto semplice:

su un dispositivo Android bisogna aprire il menù a tendina facendo tap sull’ icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra a fianco della scritta “ Telegram “. Si apriranno così diverse opzioni. Quella che interessa a voi è “ Persone Vicine “. Selezionandola si aprirà un elenco di utenti che hanno dato la loro disponibilità ad essere contattati da chi si trova nelle vicinanze. Si potranno vedere foto e relative informazioni personali, oltre alla distanza aspetto alla vostra posizione ;

bisogna aprire il menù a tendina facendo tap sull’ in alto a sinistra a fianco della scritta “ “. Si apriranno così diverse opzioni. Quella che interessa a voi è “ “. Selezionandola si aprirà un che hanno dato la loro ad essere contattati da chi si trova nelle vicinanze. Si potranno vedere e relative personali, oltre alla aspetto alla vostra ; su un dispositivo iOS, una volta aperta l’app di Telegram, bisogna selezionare in basso a destra l’icona “Contatti“. La prima voce visibile che vi comparirà in alto è “Trova persone vicine“. Facendo tap su questa, si aprirà lo stesso elenco già descritto poc’anzi.

Su tutte e due le versioni, Telegram permette all’utente di decidere se essere anche lui visibile ad altri utenti sconosciuti selezionando la voce “Rendimi visibile“. Altrimenti potrà continuare a utilizzare questa funzione, ma non ci sarà nessuno, oltre ai suoi contatti, che potrà inviargli un messaggio per fare amicizia. In sostanza dovrà essere sempre lui a fare il primo passo.