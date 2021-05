Ci aspettavamo un aggiornamento per le popolari auricolari Samsung Galaxy Buds da un po’ di tempo e oggi la FCC ci ha svelato un primo dettaglio sul design delle prossime auricolari Samsung. Le immagini confermano che i Buds 2 sono praticamente identici ai Samsung Galaxy Buds.

Tuttavia, sembra che la custodia ora sia la stessa di quella per Galaxy Buds Pro e Galaxy Buds Live, il che è un peccato perché alcuni ritengono che la custodia sia un po’ troppo fragile ed economica. L’immagine della custodia conferma anche che gli auricolari avranno una batteria da 120 mAh mentre la custodia offrirà una carica di 500 mAh.

Samsung Galaxy Buds 2 sul mercato prima di quanto pensiamo

Questo è un aumento significativo rispetto ai 476 mAh nella custodia Buds Pro, che è utile in quanto i rapporti suggeriscono che Galaxy Buds 2 offrirà la cancellazione attiva del rumore, a differenza dei Galaxy Buds originali. Le immagini trovate nella certificazione FCC dimostrano che i Galaxy Buds 2 hanno sensori a infrarossi per il rilevamento automatico dell’orecchio e connettori metallici per la ricarica.

Il noto tipster Ice Universe (@UniverseIce) ha affermato su Twitter che i prossimi auricolari wireless dell’azienda sudcoreana presenteranno una migliore qualità audio e una “riduzione attiva del rumore”. Galaxy Buds 2 sará inoltre dotato di Bluetooth 5.0 con ricarica wireless LE e Qi (2,5 W). Inoltre, i prossimi auricolari true wireless sono visibili solo nel colore nero, ma dovremmo aspettarci anche qualche colore in più.

La data di rilascio nelle immagini suggerisce che non passerà molto tempo prima che anche i Buds 2 vengano rilasciati sul mercato, con alcuni che suggeriscono che saranno rilasciati insieme al Samsung Galaxy Z Fold 3 e Samsung Galaxy Z Flip 3.