PosteMobile Casa Web, l’offerta con modem Wi-Fi e connessione illimitata dell’operatore virtuale di PostePay, è stata ufficialmente prorogata fino al 9 Giugno 2021, salvo ulteriori cambiamenti.

La particolarità di questa offerta è quella di offrire un modem Wi-Fi autoinstallante e trasportabile dove si preferisce, permettendo al cliente di navigare in internet anche da un indirizzo diverso da quello indicato in fase di attivazione. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

PosteMobile Casa Web prorogata fino al 9 giugno 2021

La spedizione del device avviene gratuitamente a domicilio con consegna in circa 4 giorni lavorativi. Il cliente può anche verificare lo stato della spedizione tramite il sito web del corriere SDA, inserendo il numero della lettera di vettura comunicato via SMS. Oltre al modem Wi-Fi, PosteMobile Casa Web prevede come già detto una connessione internet illimitata, ma anche un servizio di assistenza clienti dedicato al numero 160, il tutto al prezzo scontato di 20,90 euro al mese anziché 26,90 euro mensili.

L’offerta in questione è dedicata esclusivamente ai nuovi clienti privati, che in caso di cessazione dovranno restituire il modem Wi-Fi a propria cura e spese ed entro un periodo di 60 giorni. Si evidenzia infatti che il dispositivo, dotato di quattro porte LAN e di un’antenna esterna per l’amplificazione del segnale, viene fornito in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale dell’offerta.

Per sottoscrivere PosteMobile Casa Web, il cliente deve recarsi sul sito ufficiale dell’operatore e scegliere se acquistare direttamente online oppure tramite contatto telefonico. Il contributo di attivazione è pari a 29 euro una tantum e viene addebitato nella fattura del mese successivo a quello di attivazione. I corrispettivi di Casa Web sono fatturati a intervalli bimestrali tramite conto telefonico e possono essere addebitati su conto corrente o su bollettino postale. L’imposta di bollo è pari a 16 euro ed è rateizzata in 8 fatture con un addebito di 2 euro ciascuna. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.