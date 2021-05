OnePlus ha annunciato ieri un accordo piuttosto interessante per l’Europa in quanto la societá sta offrendo Stadia Premiere Edition con ogni nuovo dispositivo OnePlus venduto. Il sito Web di OnePlus svela tutti i dettagli, ma sembra che la società abbia accidentalmente confermato anche qualcos’altro.

La sezione FAQ del sito Web di OnePlus ha brevemente elencato il Nord 2 come smartphone idoneo per questa offerta, insieme ai device della serie OnePlus 9, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e il Nord originale. OnePlus ha rimosso la menzione Nord 2, ma Android Police ne ha fatto uno screenshot e quindi ci sono le prove di quanto dichiarato.

OnePlus Nord 2 potrebbe arrivare prima di quanto pensi

In ogni caso, il riferimento suggerisce che il Nord 2 arriverá presto. Abbiamo già visto alcune voci riguardanti il ​​prossimo dispositivo e si ritiene che questo potrebbe essere il primo dispositivo OnePlus con un processore MediaTek. Sembra che il device in questione sarà dotato del processore Dimensity 1200. Dunque è giusto aspettarsi un aumento significativo della potenza della CPU e della GPU rispetto al chipset Snapdragon 765G del Nord originale.

Non ci sono parole su altre specifiche per il Nord 2, ma vorremmo sicuramente vedere fotocamere migliori. Parlando delle date di rilascio, il noto informatore Mukul Sharma ha condiviso su Twitter che due smartphone OnePlus verranno rilasciati a giugno in India. Uno di loro debutterà il 10 giugno mentre l’altro il 25 giugno.

Sappiamo che OnePlus Nord CE – successore di OnePlus Nord N10 5G, e OnePlus Nord 2 sono in sviluppo, il che suggerisce che questi due potrebbero essere rilasciati presto sul mercato. Tuttavia, OnePlus non ha ufficialmente condiviso alcuna informazione sui due smartphone.