La Nintendo Switch PRO, la presunta console ibrida prodotta dalla nota casa di gaming, potrebbe essere presentata in queste ore. Almeno stando alle parole della nota insider Emily Rogers, che ha riportato la sua congettura su Twitter nella giornata di ieri creando parecchio hype tra gli appassionati.

A poche ore dall’annuncio dello schermo OLED in dotazione alla nuova console, reso pubblico da Bloomberg, la Rogers ha postato sul social la propria congettura riguardo l’imminente disvelamento al pubblico del design e delle caratteristiche del nuovo ritrovato a marchio Nintendo.

Nel tweet in questione, Emily Rogers – già nota per essere molto vicina al colosso di Kyoto e per aver predetto correttamente in passato l’arrivo della Nintendo Switch e l’esistenza del gioco Mario+Rabbids: Kingdom Battle – avrebbe confermato che quanto riportato da Bloomberg coincide con ciò che le hanno riferito le sue fonti.

Nintendo Switch PRO, l’annuncio potrebbe essere imminente

Pur trattandosi di una congettura che non ci è possibile verificare, al momento, non ci resta che fidarci delle impressioni di esperti (come in questo caso), che sembrano aver tastato il polso all’azienda giapponese.

Di fatto non si è neppure certi che sia Nintendo Switch PRO il nome della nuova console che potrebbe incarnare la next gen del fortunatissimo format.

Nello stesso tweet, Emily Rogers ha anche riferito che il lancio della supposta Nintendo Switch PRO sarebbe previsto per settembre-ottobre, un periodo non nuovo a questo genere di immissioni sul mercato – soprattutto nel comparto videogame.

Non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli su cosa abbia in serbo per noi Nintendo.