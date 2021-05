Questa emergenza sanitaria ci ha costretto per diverso tempo a rimanere chiusi in casa. Ora però l’estate si avvicina e con la Zona Gialla si può anche organizzare qualche scampagnata. Prima di viaggiare però meglio affidarsi alle migliori app meteo. Utili non solo per consultare le previsioni del tempo e così programmare la giornata, ma anche per conoscere la qualità dell’aria della città che vorremmo raggiungere.

Ecco quali sono le migliori per Android relative all’anno in corso. Complete, affidabili e anche graficamente piacevoli, le app meteo sono il compagno ideale da portare sempre con sé, installate sul proprio smartphone. Inoltre, altro aspetto interessante, sono tutte gratuite e facilmente scaricabili dal Play Store di Google.

YoWindow è l’app meteo più fantastica di sempre

Se amate le previsioni del tempo in chiave originale, non potete non scaricare sul vostro smartphone YoWindow, l’app meteo più fantastica di sempre. La sua caratteristica principale è che una volta impostata la località si aprirà un paesaggio nel quale viene riprodotta la situazione meteo attuale.

Si possono anche includere piacevoli suoni che riproducono gli agenti atmosferici tra cui temporali e vento oppure la quiete in caso di sereno. Insomma una app meteo non convenzionale, comunque precisa in ciò che deve fare.

il Meteo

La seconda app meteo che vogliamo consigliarvi è il Meteo. È una delle applicazioni più amate dagli utenti proprio per la sua grafica chiara e per la sua precisione. Una delle funzioni davvero incredibili è l’accesso alla webcam della località selezionata. In questo modo è possibile verificare in tempo reale la condizione meteo.

Inoltre è possibile consultare anche i livelli relativi alla qualità dell’aria di quella località. Si possono vedere anche le immagini satellitari in tempo reale. Insomma, si tratta di una delle app meteo più complete di sempre che non delude mai.

Tempo Weather Underground

Una delle app meteo più precisa e affidabile è Tempo Weather Underground. Graficamente forse non farà impazzire tutti gli utenti, anzi appare molto minimalista. Malgrado ciò per le sue funzioni risulta essere davvero fondamentale.

Dispone di una precisa e tempestiva funzione di allerta meteo, oltre ad avere tutte le opzioni contemplate nelle più classiche app di questa categoria. Le sue previsioni, entro le 72 ore, sono pressoché infallibili e questo la rende davvero unica. Anche quest’app include i dati relativi alla qualità dell’aria e insieme anche il rischio di esposizione ai raggi UVA.

Ovviamente queste sono solo alcune, ma tante altre app meteo si possono trovare sul Play Store. C’è solo l’imbarazzo della scelta, ma attenzione a non fidarvi ciecamente di tutte, altrimenti il rischio è quello di tornare a casa bagnati fradici.