Dopo tanta attesa sono finalmente arrivate le nuove puntate di Lucifer. Lo show Netflix che vede come protagonista il diavolo in persona torna sulla piattaforma di streaming dopo l’interruzione della quinta stagione a causa della pandemia di Covid-19. Uno stop obbligato che ha lasciato i fan della serie tv in sospeso ma adesso possono finalmente completare la visione della stagione. Le puntate rimanenti sono in totale otto e, stando alle indiscrezioni, dovrebbero concentrarsi in buona parte sul rapporto tra Lucifer e il padre; nell’attesa che arrivi sta sera e possiate gustarvi la prima puntata, ecco a voi l’elenco completo con i titoli delle puntate mancanti.

Episodio 5×09:”Family Dinner“

Episodio 5×10:”Bloody Celestial Karaoke Jam“

Episodio 5×11:”Resting Devil Face“

Episodio 5×12:”Daniel Espinoza:Naked and Afraid“

Episodio 5×13:”A Little Harmless Stalking“

Episodio 5×14:”Nothing Lasts Forever“

Episodio 5×15:”Is This Really How It’s Going to End?!“

Episodio 5×16:”A Chance At a Happy Ending“

Lucifer: adesso si guarda alla sesta stagione

Mentre tutti i fan di Lucifer si iniziano a gustare la seconda parte della quinta stagione ecco che arrivano anche novità sulla sesta. Parliamo dei titoli delle dieci puntate che concluderanno la serie TV distribuita da Netflix in modo definitivo. Eccoli di seguito: