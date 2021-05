Attraversando un periodo di oltre tre anni, Iliad si ritrova oggi a dominare tra tutti i gestori mobili. Era pronosticabile una crescita del genere ma soprattutto un piazzamento come quello attuale, il quale si conferma al quarto posto tra i grandi.

Iliad ovviamente mira a diventare uno dei primi tre gestori italiani e molto probabilmente ci riuscire presto. Stanno infatti alle statistiche, la crescita risulta costante ma soprattutto le offerte sempre presenti per ottemperare a quanto richiesto dagli utenti. Il gestore propone infatti offerte dai prezzi molto bassi che durano per sempre e con molti contenuti disponibili. Questo di certo non può passare in secondo piano, esattamente come l’ultima offerta mangiata sul mercato lo scorso mese di marzo. Ora però ce ne sono altre due degne di nota, le quali sono venute fuori durante gli ultimi giorni.

Iliad: nasce ufficialmente la Flash 120 insieme con la Giga 80

Iliad ha deciso di superarsi ancora una volta per dare uno strappo decisivo. Sono nate due offerte strepitose, una che durerà solo per 34 giorni a partire da ora è un’altra che invece sarà disponibile per molto tempo.

Si tratta della Flash 120 e della Giga 80, offerte che in comune hanno risparmio e grande quantità. La prima delle due, che sarà disponibile per poco più di un mese, offre per 9,99 € al mese tutto senza limiti e 120 giga di traffico dati con il 5G incluso. La seconda offerta invece permette di avere tutto senza limiti con 80 giga di traffico dati in 4G al prezzo di soli 7,99 € al mese per sempre.