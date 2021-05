Ho.mobile accende i motori e prepara il terreno per le offerte estive. Che dovranno davvero essere super competitive, considerando ciò che sta iniziando a trapelare dai competitor.

Ho.mobile è in assoluto uno dei MVNO che ha avuto più successo nel nostro Paese. Gestore semivirtuale appoggiato alla rete Vodafone, è stato uno dei più scelti durante la rivoluzione MVNO iniziata con Iliad nel 2018.

Eppure la grande notorietà del brand non è bastata a proteggerlo dalla migrazione degli utenti verso altri operatori, dopo la fuga di dati che ha costretto moltissimi clienti Ho.mobile a cambiare la propria SIM.

Questo spiacevole evento ha comportato un vero e proprio esodo di utenze in direzione di altri operatori. E per riconquistarli, sarà necessario per Ho dare il meglio con le offerte dei prossimi mesi. E considerando questi prezzi e la qualità 4G di Ho, potrebbe addirittura riuscirci.

Ho mobile, ecco le offerte in serbo per questi ultimi giorni di maggio

Un pacchetto di tre imperdibili promozioni è disponibile fino a fine maggio con il gestore Ho.mobile, che sta cercando di rubare utenti ai propri competitor con queste offerte operator attack.

Partiamo con le offerte per chi proviene da

Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: