Il volantino expert soddisfa pienamente le richieste dei tantissimi consumatori, alla ricerca della perfetta occasione per mettere le mani su prodotti recenti, al giusto prezzo di vendita.

La natura della campagna è di SottoCosto, in altre parole gli sconti sono fortissimi, ma le scorte sono estremamente limitate, per questo motivo si consiglia una rapidissima decisione, in modo da evitare di restarne definitivamente tagliati fuori. Il Tasso Zero, inoltre, potrà essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa, indipendentemente dal prodotto selezionato.

Expert: occhio allo sconto, vi farà risparmiare moltissimo

Il volantino Expert punta fortissimo sulla fascia medio-bassa della telefonia mobile, ovvero sui modelli attualmente in vendita a meno di 400 euro, i quali sono comunque perfettamente in grado di garantire prestazioni di altissimo livello. I dispositivi coinvolti sono Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Mi 10T, Vivo Y20s, Realme 7 o anche Xiaomi mi 11 Lite.

Nel caso in cui si fosse invece intenzionati all’acquisto di un top di gamma, ricordiamo essere presente l’ottimo iPhone 12, di ultima generazione, proprio fresco di lancio sul mercato, attualmente acquistabile con un esborso finale di 759 euro.

Tutti i prodotti rientrano nel volantino che tocca chiaramente anche altre categorie merceologiche, come televisori, notebook, elettrodomestici, accessori per l’informatica e similari. Gli acquisti potranno essere completati anche online sul sito ufficiale, con possibilità di ricevere la merce a domicilio, previo il pagamento delle spese di spedizione.

