Android: 9 app a pagamento del Play Store sono diventate gratis oggi

Non ci sono paragoni tra Android e tutti gli altri sistemi operativi che girano sia su mobile che su desktop. Stiamo parlando infatti di grandi opportunità che spesso si ripetono, portando a galla la costanza di un progetto lanciato anni fa da Google. L’opportunità di avere a che fare con grande versatilità ma soprattutto con concretezza allo stato puro è quello che gli utenti più desiderano.

Si tratta infatti di qualcosa di incredibile sotto tutti i punti di vista, soprattutto quando è possibile non stancarsi del proprio dispositivo mobile. Android peraltro ha superato nettamente la concorrenza battendo addirittura Windows, sistema operativo desktop pluripremiato. Secondo quanto riportato però ci sono grandi novità in arrivo, le quali incrementeranno la distanza tra Android e le altre piattaforme. Nel frattempo tutti gli utenti continuano a godersi il Play Store di Google, quello che al suo interno include contenuti di ogni genere. Proprio oggi poi ce ne sono alcuni che diventano totalmente gratis, ma resteranno tali solo per poco tempo.

Per avere tutte le offerte anche da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: tutti questi titoli a pagamento saranno gratis oggi e mai più

Una lunga lista di titoli a pagamento diventa totalmente gratuita per tutti gli utenti Android ma solo per oggi. In basso ci sono i link per il download.