WhatsApp: foto profilo e truffa, così vi rubano i soldi in pochi secondi

Si sta discutendo molto per quanto riguarda il nuovo aggiornamento appena arrivato su WhatsApp, quello che molti aspettavano. Le note vocali sono finalmente velocizzate grazie al nuovo update che finalmente permetterà di ascoltare gli audio anche nella metà del tempo.si tratta di una soluzione che in molti bramavano da molto tempo, soprattutto per quanto riguarda qualche amico con molta voglia di parlare.

Si discute da sempre degli aggiornamenti che caratterizzano WhatsApp, e non solo di quelli che vanno a implementare le funzionalità. Gli utenti vorrebbero infatti che sia la privacy che la sicurezza fossero migliorate, nonostante siano già ad ottimi livelli. Purtroppo le truffe continuano infatti a spadroneggiare all’interno della chat, la quale può trasformarsi in una vera e propria trappola. Chiaramente la colpa non è assolutamente di WhatsApp ma solo degli utenti che popolano la piattaforma stessa. Durante gli ultimi giorni sarebbe stato segnalato un nuovo tentativo di truffa che avrebbe davvero dell’incredibile.

WhatsApp: la nuova truffa vi ruba la foto profilo e ruba dei soldi ai vostri contatti

Secondo quanto riportato da diversi utenti la nuova truffa su WhatsApp starebbe agendo in un modo molto particolare. Infatti i truffatori ruberebbero dapprima l’immagine del profilo di uno tra gli utenti a caso per creare un profilo fake che finge di impersonarlo.

Oltre all’immagine di ruberanno anche i contatti telefonici, ai quali chiederanno una ricarica Postepay fingendo di essere la persona derubata dell’immagine del profilo. In questo modo dunque porteranno via dei soldi agli utenti, i quali ignari crederanno di dare una mano ad un amico in emergenza.