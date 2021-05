Stranger Things 4, lentamente ma inesorabilmente, si avvicina sempre più; la serie che senza dubbio ha lanciato Netflix nell’immaginario collettivo è giunta alla quarta stagione che i fan attendono ormai da più di un anno. Le riprese infatti, come in tantissimi atri casi, sono state interrotte a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19. Fortunatamente però, negli ultimi mesi, con la situazione tornata ad una parvenza di normalità, anche la produzione della serie è potuta andare avanti.

Ecco allora che sono iniziate ad emergere le prime indiscrezioni sulla prossima stagione di Stranger Things. Netflix si è già premurata di rilasciare un primo trailer dopo che con il teaser dello scorso febbraio aveva anticipato il ritorno di uno dei personaggi più amati dello show.

Stranger Things 4: ecco i titoli delle prime quattro puntate

Ma passiamo ora a quello che si sa sulla prossima stagione di Stranegr Things; in primis, come già anticipato, è previsto il ritorno di Hopper, padre adottivo di Undi, che alla fine della terza stagione sembra essersi sacrificato per salvare il mondo dal Sottosopra. Inoltre, informazione ormai di dominio pubblico, i protagonisti della serie Netflix non si troveranno più a Hawkins, città che ha ospitato le prime tre stagioni.

Secondo le indiscrezioni più attendibili la quarta stagione di Stranger Things dovrebbe arrivare, nella peggiore delle ipotesi, entro la fine dell’anno, i fan sperano di potersela gustare già verso la metà di ottobre. Nell’attesa dell’uscita dell’ultima stagione però, ecco a voi i titoli delle prime quattro puntate.