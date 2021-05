In queste ultime ore Mediaset ha annunciato ufficialmente Mediaset Infinity. Si tratta della nuova piattaforma di contenuti in streaming dell’azienda, nata dall’unione tra Mediaset Play ed Infinity, e offre tantissimi contenuti, molti dei quali gratuiti. Per altri, invece, il costo sarà di 7,99 euro al mese.

Mediaset Infinity: la nuova piattaforma di streaming di Mediaset

Mediaset Infinity è dunque la nuova piattaforma di streaming ed offre agli utenti un vasto catalogo di contenuti multimediali. Si tratta di un’offerta piramidale, che parte dalla visione in maniera totalmente gratuita di tutti i contenuti della tv generalista. Come riportato ufficialmente, “tutti gli utenti potranno vedere online, in diretta o ondemand, integralmente o in singole clip, l’intera offerta delle reti Mediaset: dai grandi programmi ai reality più seguiti, dalle fiction ai film alle serie tv in onda su Canale 5 e su tutte le altre reti Mediaset.” A questi andranno poi ad aggiungersi alcuni contenuti inediti “digital first”, di cui il primo verso autunno.

Oltre a questo, agli utenti sarà poi possibile accedere al resto della piramide che contiene numerosi altri contenuti, comprendenti una selezione di alta qualità di prodotti come centinaia di film e serie tv disponibili in qualsiasi momento. Tra questi, ad esempio, tutto “Il trono di spade” in 4K, le anteprime di “Judas & the Black Messiah” e “Godzilla vs Kong”, tutti e sei i film del “Signore degli anelli” e di “Lo Hobbit”. Presente poi un’offerta opzionale che comprende una serie di “premium channel” verticali specializzati in serie tv, sport, documentari e offerte per i più piccoli.

Infine, al vertice della piramide gli utenti potranno visionare le prossime tre edizioni della UEFA Champions League, compresi 104 top match a stagione e la finale. A queste andranno poi ad aggiungersi i 17 incontri gratuiti visibili su Canale 5, per un totale di 121 partite. L’abbonamento completo avrà un costo di 7,99 euro al mese.