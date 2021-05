Lucifer Morningstar è pronto a fare il suo ritorno su Netflix; lo show, come molti altri insieme a lui, ha subito i tragici effetti della pandemia di Covid-19 pertanto, con grande dolore dei fan, ha dovuto dunque interrompere la quinta stagione a metà. Adesso però le cose si sono sistemate pertanto, a partire dal 28 maggio, la serie riprenderà da dove ha lasciato. Alla fine della quinta stagione, in attesa della sesta, manco otto puntate in cui verrà affrontato, tra le altre, il rapporto tra Lucifer e suo padre; ecco i titoli delle puntate mancanti.

Episodio 5×09: “Family Dinner“

Episodio 5×10: “Bloody Celestial Karaoke Jam“

Episodio 5×11: “Resting Devil Face“

Episodio 5×12: “Daniel Espinoza: Naked and Afraid“

Episodio 5×13: “A Little Harmless Stalking“

Episodio 5×14: “Nothing Lasts Forever“

Episodio 5×15: “Is This Really How It’s Going to End?!“

Episodio 5×16: “A Chance At a Happy Ending“

Lucifer: buttiamo un occhio alla sesta stagione

Oltre ai titoli della seconda parte della quinta stagione ecco un’altra novità per gli appassionati dello show distribuito da Netflix; sono stati recentemente rilasciati anche i nomi delle dieci puntate che andranno a comporre la sesta e ultima stagione di Lucifer.