Le monete possono rivelarsi un investimento inaspettato. Se nel tempo avete conservato delle vecchie Lire avete fatto proprio bene. Con il passaggio all’Euro, queste hanno acquistato preziosità e alcune, seppur non molto rare, oggi possono essere vendute a prezzi decisamente importanti.

Alcuni potrebbero pensare impossibile che tra le vecchie Lire conservate ci siano proprio quelle di grande valore. “Mai dire mai” recita un antico detto. Ecco perché qui su Tecnoandroid abbiamo deciso di stilare un elenco di quelle che oggi valgono una fortuna. Potreste possederne una proprio in casa vostra.

Lire: ecco quelle che valgono alcune migliaia di euro

Nel mondo della numismatica occorre tenere sempre gli occhi aperti. È sconsigliabile avventurarsi in modo indipendente all’acquisto di qualche moneta particolarmente preziosa. Spesso si possono trovare finte monete rare che nascondono una truffa bella e buona. Questo vale anche per le vecchie Lire di cui vi parleremo tra poco. Alcune vengono proposte all’asta per cifre che raggiungono il costo di una casa.

Occorre prestare molta attenzione perché, come vedrete dal nostro elenco, pur antiche che siano, le Lire non superano mai certi prezzi. Quotazioni speciali sono riservate a monete particolarmente storiche e rare.

Ecco le monete in Lire che valgono di più, prodotte tra gli anni 1940 e 1960: