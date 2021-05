Mancano solo un paio di settimane alla presentazione di iOS 15 e abbiamo sentito sorprendentemente poco su cosa aspettarci dal nuovo aggiornamento. Una fonte non verificata che ha parlato con lo scrittore Connor Jewiss questa settimana ha rivelato alcune possibili nuove funzionalità che potremmo aspettarci da “iOS 15”. Non sono disponibili screenshot, ma Jewiss dice di aver “visto” ‌iOS 15‌.

Jewiss suggerisce che Apple prevede di aggiungere una nuova funzione di tracciamento del cibo sull’app Salute, ma non è chiaro quanto possa essere ampia questa funzione. Potrebbe potenzialmente consentire agli utenti di registrare gli alimenti che consumano, fornendo dettagli nutrizionali e funzionalità di monitoraggio delle calorie. Non è noto se gli utenti dovranno inserire manualmente tutte le informazioni o se Apple sta lavorando su qualche tipo di database alimentare.

iOS 15: i dettagli sull’aggiornamento sono dietro l’angolo

La fonte ha affermato che potremmo anche vedere cambiamenti dell’interfaccia utente, i quali sono stati individuati negli screenshot delle funzionalità di accessibilità che si ritiene arrivino in ‌iOS 15‌. Potrebbero esserci anche alcune piccole modifiche, come le bolle di iMessage che cambiano colore e modifiche al modo in cui le notifiche sono raggruppate nella schermata di blocco.

Bloomberg ad aprile ha affermato che ci saranno aggiornamenti delle notifiche che consentiranno agli utenti di impostare le preferenze di notifica in base allo stato corrente. Come sottolineato da Bloomberg, gli utenti saranno, ad esempio, in grado di modificare il modo in cui le notifiche vengono consegnate quando sono svegli, lavorano, dormono e altro ancora.

Potremmo scoprire ulteriori dettagli su ‌iOS 15‌ mentre ci avviciniamo al Worldwide Developers Conference. Il keynote è programmato per il 7 giugno, quindi non dovremo aspettare molto prima di vedere il tanto atteso aggiornamento.