Iliad: super promo da 100 Giga in 5G, ecco il prezzo che dura per sempre

Corsa a se sta facendo Iliad ormai da diverso tempo, lasciando da parte tutti gli altri gestori e ogni forma di concorrenza. La telefonia mobile risulta essere il campo perfetto nel quale il provider continua ad operare ormai da oltre tre anni a questa parte con successi incredibili.

Non ci sono dubbi sul fatto che chiunque stia pensando di cambiare gestore ricercando convenienza e qualità allo stesso tempo, decida di valutare Iliad. Questo provider è stato inoltre in grado di modificare le aspettative di tutti coloro che credevano si fosse trattato solo di una meteora. Ad oggi Iliad riesce ad occupare il quarto posto in classifica sperando di raggiungere presto il terzo gradino, il quale molto probabilmente arriverà. Il tutto grazie alle offerte ancora disponibile sul sito ufficiale che ospita anche l’ultima promo lanciata durante il mese di marzo. Si tratta di un’opportunità davvero interessante dal punto di vista del prezzo ma anche per quanto riguarda i contenuti.

Iliad: la promo da 100 giga è ancora disponibile al solito prezzo con il solito regalo

Siete alla ricerca di un’offerta che riesca a mettere a disposizione contenuti in quantità ma soprattutto un’ottima qualità? Ecco Iliad che viene ancora una volta fuori con la sua promo che prende il nome di Giga 100.

Si tratta di un’opportunità che già dal nome rende l’idea, permettendo a tutti di avere minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore oltre a 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Ricordiamo che è compreso nel prezzo di 9,99 € al mese anche il 5G gratis.