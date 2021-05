In occasione del suo terzo compleanno, Iliad propone a tutti i nuovi abbonati una vantaggiosa promozione come la Flash 100. Gli abbonati che desiderano sottoscrivere una nuova SIM con il gestore francese saranno chiamati al pagamento di un costo mensile pari a 9,99 euro. Gli abbonati riceveranno consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con 100 Giga per la connessione internet.

I consumi della Flash 100 prevedono soglie molto vantaggiose per internet, non solo per la navigazione nei confini italiani ma anche per la connessione nei paesi UE. Gli abbonati del gestore francese avranno a loro disposizione più soglie roaming per la navigazione web.

Iliad, le rimodulazioni per internet in modalità roaming

Nel corso delle ultime settimane, infatti, Iliad ha deciso di ampliare il traffico a costo zero per la connessione internet dall’estero. Dopo le precoci polemiche degli utenti nei primi mesi di vita della compagnia francese, il gestore ha deciso di rimodulare le soglie basandosi sul metodo della proporzionalità.

Gli abbonati di Iliad che hanno scelto o che sceglieranno la Flash 100 – così come gli utenti che hanno attivato la Giga 70 – riceveranno 6 Giga per navigare in internet dai paesi dell’UE. Il pacchetto dei Giga roaming è incluso nella tariffa senza costi aggiuntivi.

Le novità di Iliad non valgono soltanto per le nuove promozioni ma anche per le precedenti iniziative. Ad esempio, con la Giga 50 i clienti avranno a loro disposizione 5 Giga per la connessione dai paesi UE. Aumento delle soglie anche per la Giga 40: per quest’offerta sono ora previsti 4 Giga per il roaming internet.