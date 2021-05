ho. Mobile: tre offerte disponibili fino a 100 giga in 4G

Dopo diversi anni di attività, i gestori virtuali stanno riuscendo a ritagliarci uno spazio molto più ampio all’interno del mondo della telefonia mobile. Sono infatti tantissime alle esperienze che prima non avevano avuto seguito e che oggi rappresentano un vero e proprio desiderio per chi vuole cambiare gestore.

Tra tutti i migliori provider virtuali cioè di certo ho. Mobile, gestore che riesce a conciliare qualità e quantità. Le sue offerte sono infatti piene di contenuti e allo stesso tempo non deludono sotto il punto di vista della ricezione. Attualmente ci sono tre promozioni disponibili sul sito ufficiale, il quale prevede soluzioni per utenti provenienti da più gestori. Chiaramente tutte le offerte proposte da questo gestore non saranno soggetti ad alcun tipo di rimodulazione. I prezzi dureranno pertanto fino alla data di cessazione della vostra permanenza.

ho. Mobile: queste sono le tre offerte del mese di maggio

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: