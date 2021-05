Google non resta mai indietro quando si tratta di aggiornamenti. Che sia dal punto di vista hardware o da quello software lo sviluppatore di Mountain View ciha sempre abituati a perseguire l’innovazione che arriva oggi con un update delle funzioni Telefono che potrebbe tornare parecchio comodo a parecchi di noi. Ecco in che cosa consiste dopo le ultime informazioni diffuse in via ufficiale dalla compagnia.

Google Telefono non è diverso ma integra un’utility interessante

Niente di nuovo dal punto di vista estetico per una grafica che resta semplice ma al contempo gradevole come sempre. Ciò che muta è la possibilità di ottenere un annuncio vocale attraverso la nuova implementazione prevista per l’utility ID Chiamante. Una novità che era sicuramente attesa da molto tempo e che punta al riconoscimento immediato del contatto senza distrazioni.

La funzionalità si può ovviamente attivare o disattivare a discrezione dell’utente e permette, come si è potuto facilmente intuire, di ricevere un avviso audio con il nome di chi sta chiamando durante la notifica di una telefonata in arrivo. Gli utenti potranno decidere di applicare universalmente questo metodo (con altoparlante o con cuffie) oppure esclusivamente nel momento in cui si indossano gli auricolari connessi al telefono.

La novità è in rollout da qualche settimana e dovrebbe già essere giunta alla vostra attenzione tramite aggiornamento Google. La distribuzione è automatica per coloro che hanno installato la versione Beta dell’app e dovrebbe giungere a breve per tutti dopo l’annuncio. Comoda soprattutto alla guida per non distrarsi con il proprio infotainment o lo schermo del proprio telefono oltre che in altre situazioni. Che ne pensate? Spazio ai commenti.