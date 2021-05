Dopo il successo di NBA2K21 la settimana scorsa, dalle ore 17 di oggi è finalmente disponibile il nuovo gioco della settimana, disponibile gratis sulla piattaforma di Epic Games. Si tratta di un gioco famosissimo, che sta spopolando nel mondo del gaming e sui social, disponibile per innumerevoli piattaforme: Among Us.

Questo titolo prevede un’esperienza multi-giocatore a tema spaziale con lo scopo di sopravvivere e sconfiggere la squadra avversaria. Dopo il successo mondiale di Fortnite, nel 2018 la piattaforma ha deciso di puntare su un nuovo titolo in grado di creare lo stresso traino di giocatori e, grazie a tantissime dirette su Twitch, in brevissimo tempo Among Us ha conquistato un successo inaspettato e mondiale, quasi al pari di Fortnite. Con una media di 1 milione e mezzo di giocatori in contemporanea in tutto il mondo, è diventato uno dei titoli più giocati del 2020, complice anche la pandemia che ha costretto tante persone in casa.

Come scaricarlo e prossimo gioco gratis

Per scaricarlo gratuitamente vi basterà accedere con il vostro profilo alla piattaforma di Epic Games, selezionando il gioco e procedendo all’acquisto. Alla fine della transazione non vi verrà addebitato alcun costo e potrete ottenere per sempre questo titolo nella vostra libreria di giochi. Oltre a questo, sono disponibili tantissime offerte e addirittura un voucher da 10€ su una spesa minima di 14,99€.

La nostra rubrica si chiude qui: noi ci risentiamo la prossima settimana in occasione del prossimo rilascio del Mistery Game della settimana, per il quale è previsto un altro titolo tripla A, come i due appena rilasciati.