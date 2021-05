Il volantino Comet vuole distinguersi dalla massa delle campagne promozionali oggi disponibili sul mercato italiano, per questo motivo ha lanciato offerte sempre più basse, applicate sui migliori prodotti del momento.

Tutti gli sconti che vi racconteremo direttamente nel nostro articolo, prevedono la possibilità di acquisto anche diretta dal sito ufficiale dell’azienda, in tal modo sarà possibile ricevere gratuitamente la merce al domicilio, solo nel momento in cui l’ordine dovesse superare la quota di 49 euro (senza particolari limitazioni in merito alle categorie merceologiche coinvolte).

Comet: il volantino è incredibile e ricco di occasioni

Il prodotto più interessante dell’intera campagna promozionale di Comet è chiaramente il Samsung Galaxy S21+, un top di gamma a tutti gli effetti, decisamente in grado di garantire prestazioni di livello incredibilmente elevato, ad un prezzo che oggi si aggira attorno agli 849 euro (nella variante da 128GB di memoria interna).

Volendo invece raggiungere l’acquisto di uno smartphone molto più economico, il consiglio è di puntare direttamente sulla fascia entro i 400 euro di spesa. Qui sarà possibile trovare i vari Oppo A53s, Samsung Galaxy A21s, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 9T o similari.

Tutti i prodotti elencati sono distribuiti con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata nella stessa location di acquisto, oltre naturalmente alla versione completamente sbrandizzata, per il rapido accesso agli aggiornamenti, grazie al rilascio diretto da parte del produttore, non dell’operatore telefonico.