Windows 10 è sicuramente un sistema operativo poliedrico e ben integrato sul piano del multitasking a più livelli. Al suo interno trovano posto strumenti ed aggiornamenti ad hoc per l’uso della piena potenzialità in ambiente work, study e game. C’è spazio per tutto ma non sempre gli update di sistema possono dirsi impeccabili. A volte capita che un aggiustamento causi parallelamente uno scompenso di qualche altro tipo. Questo è il caso del nuovo aggiornamento Windows 10 che include un bug difficile da non percepire. Veniamo a noi per scoprire che cosa sta succedendo.

Windows 10: cosa combini Microsoft? Perché c’è un bug così assordante nel mio PC?

Il titolo è volutamente ironico in quanto il bug Windows 10 in questione verte proprio su una disfunzione audio che si palesa nel momento in cui andiamo a sfruttare gli enhancement audio che elevano la qualità di ascolto.

Entrando nel merito della questione si scopre che sono davvero tante le segnalazioni in merito al riscontrato problema. In particolare esso si verifica nel momento in cui si abilita la diffusione sonora in modalità Dolby Digital Audio 5.1. Il risultato? Beh, difficile non notarlo. Si tratta di un rumore acuto portato dietro dal package classificato da Microsoft come KB5000842.

Allo stato attuale non c’è possibilità di risolverlo con la compagnia di Redmond che di fatto brancola nel buio del codice sorgente. Nell’attesa di un fix risolutivo la società consiglia di riprodurre il contenuto preferito con un’applicazione diversa rispetto a quella con cui si verifica l’insorgere della problematica. Un altro modo potenzialmente utile per venire a capo della questione passa per l’abilitazione della funzione Spatial Sound, così come espresso dagli stessi sviluppatori.