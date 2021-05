Siamo venuti recentemente a conoscenza del fatto che in Italia sta prendendo sempre più importanza una truffa davvero molto subdola che sta mettendo in crisi migliaia di correntisti. Questa viene fatta spesso tramite il Intesa Sanpaolo Unicredit e BNL. Siamo venuti recentemente a conoscenza del fatto che in Italia sta prendendo sempre più importanza unadavvero molto subdola che sta mettendo in crisi migliaia di correntisti. Questa viene fatta spesso tramite il mail phishing , ma in questo caso i truffatori usano sempre più di frequente i nomi delle banche italiane principali, ossia

Così facendo, le mail che vengono inoltrate ai mittenti sembreranno nettamente più reali e le vittime aumenteranno vertiginosamente. Chiaramente, è doveroso dire ce all’interno del testo della mail c’è sempre qualcosa che ci fa capire che si tratta di un fake, solo che probabilmente non prestiamo la dovuta attenzione.

Lo scopo principale di queste mail finte è quello di andare a carpire i dati personali del correntista, così da accedere facilmente al suo home banking e successivamente andargli a sottrarre del denaro. Quindi, il metodo è davvero molto semplice, essendo che il truffatore invita il titolare del conto a sbloccare il suo account mediante un link.

Truffe Unicredit, BNL e Sanpaolo: correntisti colpiti di frequente

Nel caso in cui andiamo a fare click sul collegamento della mail, l’utente verrà automaticamente reindirizzato alla pagina fake della propria banca. Ci accorgiamo che è tutto fake proprio perché la pagine sarà praticamente identica a quella della sua banca, ma in realtà non ne ha praticamente nulla a che vedere. In questo modo, le vittime vengono spinte nell’inganno, venendo messe in condizione di inserire tutte le credenziali di cui hanno bisogno i malfattori.

Come difendersi? L’unico modo attualmente è quello di prestare quanta più attenzione è possibile e cercare sempre di non fidarsi quando vi vengono inviate delle mail del genere dalla propria banca. Anche perché, ricordiamo sempre, la banca non vi chiederà mai le vostre credenziali.