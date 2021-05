La serie 50 è la nuova linea di smartphone prossima alla presentazione da parte di Honor. Fino ad oggi la domanda che ci veniva più spontanea era questa: “i prossimi Honor avranno di nuovo i Servizi Google?“. Finalmente oggi possiamo darvi una risposta.

La risposta tanto attesa è finalmente arrivata, tutta la gamma di nuovi smartphone Honor 50 disporrà dei servizi Google. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

La gamma Honor 50 disporrà dei servizi Google

Tale informazione proviene da Twitter e direttamente dall’account di Honor Germany, laddove in risposta ad un quesito posto da un utente, in cui chiedeva se la serie Honor 50 fosse dotata dei Servizi Google, la società ne ha confermato l’effettiva presenza, come anche il mantenimento della Magic UI.

L’importanza di questa rivelazione deriva dal fatto che questi smartphone saranno i primi a essere lanciati con i Servizi Google da quando gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni severe a Huawei nel maggio 2019, il che ha avuto come conseguenza la decisione da parte di quest’ultima azienda di vendere Honor a un consorzio di società cinesi..

In qualità di nuovo marchio indipendente, Honor si è concentrato sul ripristino delle partnership con Qualcomm, Intel e molte altre società tecnologiche, e all’appello mancava Google. Pare però che tale problematica possa dirsi definitivamente archiviata. Non ci resta quindi che attendere la presentazione della nuova gamma di smartphone per scoprire ulteriori dettagli.