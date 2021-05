Netflix potrebbe avere degli obiettivi ben chiari che non si limitano alla volontà di rendere il servizio più “Social” tramite l’introduzione di funzionalità che permetteranno agli utenti di interagire tra di loro. Il colosso sembra voler espandersi entrando a far parte del mondo dei videogame in streaming.

Netflix proporrà anche i videogame in streaming: ecco le ultime novità!

Come tutte le piattaforme più in voga, anche Netflix è attento alle esigenze dei suoi utenti. Il colosso dello streaming si propone sempre di offrire ai suoi iscritti dei servizi al passo coi tempi e in grado di rendere l’esperienza quanto più interessante.

A dare prova di ciò interviene quanto emerso nelle scorse settimane in merito all’introduzione da parte di Netflix di alcune nuove funzionalità che consentirebbero agli utenti di interagire, di creare delle playlist e di ottenere contenuti extra; di ascoltare podcast relativi alle serie TV e Film e di pubblicare le loro recensioni. A suscitare particolare attenzione, però, sarebbe la funzionalità che permetterebbe agli utenti di esporre le loro idee durante la fase di produzione di film e Serie TV così da poter “prendere parte” al progetto.

Netflix attraverso questi nuovi servizi proporrebbe una piattaforma più social che, senza alcun dubbio, attirerebbe gli iscritti, ma c’è di più. Il colosso in futuro potrebbe introdurre delle novità inaspettate.

Tenendo conto di quanto riportato The Information, secondo cui il colosso sarebbe alla ricerca di un professionista, Netflix potrebbe presto inserirsi nel settore dei videogiochi. Aumentando il costo dell’abbonamento mensile, la piattaforma permetterebbe così di usufruire anche dei videogame in streaming.

Le modalità che Netflix adotterà per introdurre la novità non sono ancora emerse né è possibile ritenere certa l’introduzione del nuovo servizio.