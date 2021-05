Microsoft sta testando una manciata di nuove funzionalità per il suo browser Web Edge. Sembra che questo nuovo aggiornamento dovrebbe offrire miglioramenti della qualità nell’utilizzo quotidiano aiutare gli utenti a rimanere protetti online.

Il miglioramento più importante è un aggiornamento al gestore di password integrato nel browser, introdotto lo scorso anno. Presto, non solo gli utenti saranno in grado di memorizzare le credenziali del proprio account nel browser e di compilarle automaticamente quando necessario, ma Edge genererà anche avvisi quando rileva password deboli o riutilizzate.

La nuova funzionalità, che Microsoft spera incentiverà le migliori pratiche di sicurezza informatica, consentirà inoltre agli utenti di Edge di modificare le credenziali, senza dover passare attraverso più processi di aggiornamento della password. Il nuovo gestore di password è ancora in fase di sviluppo, ma è disponibile in anteprima per i membri del programma di accesso anticipato.

L’aggiornamento dovrebbe arrivare in una build pubblica completa nelle prossime settimane. Oltre alla nuova funzionalità di protezione tramite password, Edge sta ricevendo un paio di aggiornamenti che rafforzeranno l’esperienza dell’utente. Ad esempio, Microsoft sta lavorando a un nuovo mini menu contestuale che ospiterà funzionalità come la copia e la ricerca di Bing. Abilitato tramite il pannello delle impostazioni, il menu semplificato offrirà agli utenti un facile accesso alle funzioni principali.

Insieme al nuovo menu, la società introdurrà anche la funzionalità del dizionario in Edge, offrendo agli utenti un modo semplice per accedere alle definizioni di parole e frasi senza dover eseguire ricerche manuali. Questa funzione era precedentemente disponibile con la versione legacy di Edge, prima del rilascio della nuova edizione di Chromium, ma ora dovrebbe entrare nell’ultima build.