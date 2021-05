L’iPod touch di settima generazione, rilasciato nel 2019, è stata una sorpresa. Prima di allora, Apple non aveva aggiornato il suo lettore musicale dal 2015. A quanto pare, peró, il dispositivo dedicato alla musica non è ancora morto ed un nuovo modello potrebbe arrivare giá quest’anno. Secondo il collaboratore di MacRumors @SteveMoser ed il tipster @ AppleLe257 su Twitter, hanno affermato quanto detto sopra catalogando le informazioni come una ‘voce da fonte interna’.

Quest’anno è il 20° anniversario dell’iPod, quindi la societá potrebbe essere a lavoro su una sorpresa per i fan. Sono presenti anche i rendering (concessi da @Apple_Tomorrow), ma vale la pena sottolineare che si basano su specifiche e funzionalità non ancora confermate. I rendering trapelati suggeriscono che il nuovo iPod Touch presenterà un design a tutto schermo sulla parte anteriore, a differenza dei precedenti prodotti iPod Touch.

iPod touch: la nuova versione potrebbe arrivare a WWDC 2021

Sembra che l’iPod touch di ottava generazione possa arrivare in una varietà di colori, come l’iPhone 12 ed il nuovo iMac. Potrebbe essere presente anche il tanto atteso Face ID. Il resto delle specifiche rimane un mistero. Non ci sono state molte voci su un iPod touch di ottava generazione fino ad oggi e sembrava che Apple se ne fosse dimenticata.

Come sottolinea Moser, tuttavia, l’iPod è stato menzionato nel materiale promozionale di Apple Music pubblicato a novembre. Quando potremmo vedere questo nuovo e colorato lettore musicale? I soliti informatori stanno già suggerendo che vedremo apparire nuovo hardware alla conferenza degli sviluppatori WWDC 2021, che potrebbe potenzialmente includere questo nuovo iPod touch quando inizierà il 7 giugno.

In caso contrario, potrebbe apparire più avanti nel corso dell’anno, intorno a settembre o ottobre. Apple potrebbe rilasciare i suoi nuovi smartphone iPhone 13 a settembre.