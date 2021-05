I pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 potrebbero non essere le uniche novità innovative in arrivo a breve in casa Samsung. Un brevetto recentemente depositato dall’azienda e la presentazione di nuovi display flessibili da parte della stessa lasciano supporre che, in tempi relativamente brevi, sarà possibile assistere al lancio di un primo smartphone arrotolabile il cui nome sarà Samsung Galaxy Z Roll.

Samsung Galaxy Z Roll potrebbe essere il primo smartphone arrotolabile del colosso!

A dare prova del possibile impegno di Samsung nella realizzazione di un primo smartphone arrotolabile sono i display flessibili recentemente presentati da Samsung Display durante la conferenza Display Week 2021 e la registrazione da parte dell’azienda di un nuovo marchio che porta il nome di Galaxy Z Roll.

A fornire quest’ultima testimonianza riguardo quello che potrebbe essere un futuro dispositivo Samsung è il portale LetsGoDigital, secondo il quale entro la fine del 2021 o durante i primi mesi del 2022, il colosso potrebbe già rilasciare il suo primo smartphone arrotolabile.

Il Samsung Galaxy Z Roll resta comunque uno smartphone tutto da scoprire, di cui potrebbero emergere le caratteristiche durante i prossimi eventi organizzati dall’azienda. Le uniche informazioni trapelate fanno riferimento alle dimensioni del display che, se esteso tramite scorrimento orizzontale, può offrire un 30% in più di superficie utilizzabile.

Il dispositivo potrebbe affiancare in futuro le serie di smartphone pieghevoli già note che, come riferito dalle notizie delle ultime settimane, saranno rinnovate nel mese di luglio con l’arrivo del Samsung Galaxy Z Fold 3 e del Galaxy Z Flip 3.