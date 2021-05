OnePlus è un brand che nel corso degli anni ha saputo gradualmente espandere il suo mercato anche in termini di tipologie di prodotto: dagli smartphone l’abbiamo vista tuffarsi nel mercato wearable, audio e delle smart TV.

La OnePlus TV è una novità che ormai è consolidata nel mercato indiano, regione nella quale il produttore cinese ha concentrato finora il mercato delle sue smart TV. Pete Lau ha riferito che l’azienda ha in programma di lanciare le sue smart TV in Europa. Scopriamo insieme i dettagli.

OnePlus TV potrebbe sbarcare a breve in Europa e quindi anche in Italia

Pete Lau, l’attuale CEO di OnePlus, l’azienda ha in mente di commercializzare ufficialmente le sue OnePlus TV anche in Europa. Tale passaggio sarebbe infatti, a detta del cofondatore di OnePlus, obbligato per continuare a competere nel mercato tecnologico.

Le OnePlus TV sono un prodotto con in linea con l’originale mentalità dell’azienda, puntando molto sul bilanciamento tra scheda tecnica e prezzo aggressivo. Pertanto ci aspettiamo una competizione a viso aperto con le smart TV di Xiaomi, le quali sono già commercializzate da diverso tempo dalle nostre parti.

Pete Lau non ha indicato delle esatte tempistiche per il lancio delle sue OnePlus TV nei mercati europei. Torneremo come sempre, ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche settimana per scoprire maggiori dettagli sul loro rilascio nel nostro Paese.