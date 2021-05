Il noto operatore telefonico TIM porta la nuova connettività di quinta generazione a tutti i suoi clienti e lo fa con una nuovo promo. Si tratta di TIM Promo 5G On ed ha un costo di 5 euro al mese. Attivandola, si potrà sfruttare la nuova rete 5G con una velocità massima di 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload.

TIM rende disponibile il 5G a tutti i suoi clienti con questa promo

Un’iniziativa molto interessante e che farà felici tutti i clienti del noto operatore telefonico. Come già accennato, infatti, TIM ha da poco lanciato la promo TIM Promo 5G On, dedicata non solo ai nuovi clienti che hanno intenzione di attivare una nuova scheda SIM, ma anche a tutti coloro che ne possiedono già una ricaricabile.

Per poter sfruttare appieno la nuova rete di quinta generazione di TIM, i clienti interessati dovranno però disporre di uno smartphone idoneo dotato di questo supporto e, oltre a questo, dovranno ovviamente trovarsi in una città dove ci sia copertura. Tra le città con copertura del 5G dell’operatore telefonico ci sono ad esempio Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Monza Verona, Ferrara , Benevento, Cortina, Sanremo, Livigno e Selva di Val Gardena.

Nel caso in cui si voglia anche acquistare un nuovo smartphone con supporto alle nuove reti, si potrà ricevere la promo TIM 5G On in maniera totalmente gratuita per tre mesi. Se invece si vuole semplicemente attivare la nuova opzione, basterà chiamare gratuitamente il 40916 o il Servizio Clienti 119, recarsi presso un negozio TIM autorizzato oppure recarsi nella sezione dedicata del sito.